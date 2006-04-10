Милиция нашла настоящих организаторов аферы ”Элита-центр”

Заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ утверждает, что следствие выявило настоящего организатора строительной аферы корпорации «Элита-Центр» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отметив, что “известны полные данные организатора этой аферы”.

По словам В.ЕВДОКИМОВА, «настоящим лицом организации этой аферы» не является руководитель «Элита-Центр» Александр ВОЛКОНСКИЙ, и сотрудники МВД, в том числе с помощью своих российских коллег, в ближайшее время смогут назвать фамилии настоящих лиц, которые стояли за жилищной аферой в Киеве.

В то же время В.ЕВДОКИМОВ отметил, что по имеющимся данным следствия, к этой афере не причастны ни нынешний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, ни кандидат на должность Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (победил на выборах мэра столицы).

Как сообщал УНИАН, в результате строительной аферы компании «Элита-Центр» зарегистрированы 1 тыс. 600 пострадавших. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Милиция задержала бухгалтера компании и объявила двух руководителей компании - Александра ВОЛКОНСКОГО и Олега ШЕСТАКА - в международный розыск.