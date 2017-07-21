Прокурор подписал подозрение чиновнику времен Януковича, у которого нашли десяток незадекларированных квартир

В Сумах сегодня, 20 июля, прокурор Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику из окружения Виктора Януковича, а в настоящее время депутату Сумского областного совета Юрию Чмырю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, депутат подозревается в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

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Досудебным расследованием установлено, что после побега экс-президента Виктора Януковича из страны у подозреваемого, который на момент событий Революции Достоинства занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины, с целью сокрытия большого количества сделок с дорогостоящим имуществом возник преступный умысел на получение паспорта гражданина Украины.

«Реализуя задуманное, бывший чиновник обратился с заявлением в соответствующее учреждение о якобы утере паспорта по собственной неосторожности, на основании чего получил новый документ, удостоверяющий личность. В дальнейшем подозреваемый использовал так называемый утерянный паспорт для совершения юридически значимых нотариальных действий», - отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, осознавая, что наличие большого количества недвижимости у его дочери будет иметь значительный общественный резонанс и негативно отразится на его политическом имидже, Чмырь не указал ее в качестве члена семьи и не внес в декларацию, хотя в ходе следствия собрано достаточно доказательств того, что они проживали и проживают вместе, а, следовательно, связаны общим бытом.

В частности, в декларации не указаны 9 квартир и 3 паркоместа в Киеве, доход от продажи недвижимости и корпоративные права двух обществ с ограниченной ответственностью. Всего 20-летняя неработающая дочь подозреваемого имеет в собственности недвижимое имущество и корпоративные права на сумму около 40 млн грн.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 357 (умышленное сокрытие официального документа), ч. 1, 4 ст. 358 (подделка и использование заведомо поддельного документа) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

«Бывший чиновник не явился по вызову в прокуратуру, сообщение о подозрении вручено следователями прокуратуры Сумской области в г. Киеве установленным законом способом - руководителю жилищно-эксплуатационной организации и адвокату подозреваемого, поскольку дверь квартиры в течение дня никто не открыл», - говорится в сообщении.

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Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании депутату областного совета меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, дочь Чмыря - 20-летняя студентка - в течение последних четырех лет приобрела в собственность 12 квартир в центре Киева и в Оболонском районе и 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет более 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества. Сейчас продолжается расследование по ч. 2 ст. 212 УК Украины.

7 июля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных им 572 тыс. долл. нашли 1 млн 180 тыс. долл.

12 июля Апелляционный суд Сумской области подтвердил правомерность наложения ареста на 12 квартир и 3 паркоместа, принадлежащих дочери Чмыря.

Чмырь с июля 2010 года по декабрь 2013 года был председателем Сумской облгосадминистрации, а с декабря 2013 года по февраль 2014 года - заместителем главы Администрации президента Украины. В свое время он был народным депутатом Украины пятого и шестого созывов и членом Партии регионов. Сейчас беспартийный. Избран в Сумской облсовет от политической партии «Видродження» 25 октября 2015 года, но с тех пор не присутствовал ни на одной сессии облсовета. По данным сайта Сумского облсовета, с 2015 года по настоящее время Чмырь является заместителем директора по финансовым вопросам ООО «Корн Фудз Интернешнл».