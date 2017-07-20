Суд отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода

Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и до 13 сентября отстранил от должности директора Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ).

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Бюро напомнили, что чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрении ему было сообщено в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств в процессе закупки двигателей для нужд Вооруженных сил Украины. Кроме директора ЛБТЗ, в причастности к коррупционной схемы подозреваются еще 4 человека.

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Как было установлено досудебным расследованием, ЛБТЗ выиграл конкурсные торги на поставку Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины (ЦБТУ ВСУ) новых двигателей В-46-6. Согласно документам, ЛБТЗ приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил ЦБТУ ВСУ 40 двигателей, за что получил оплату в размере 28 млн 560 тыс. грн. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что на самом деле двигатели поступили на завод от третьей стороны без документов; договор с ООО был фиктивным, а двигатели - не новые, а бывшими в использовании. К тому же, эти самые двигатели в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятием на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны Украины.

Напоминаем, 14 июля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Также задержан посредник - учтедитель коммерческой структуры. В тот же день начальнику ЦБТУ ВСУ (генерал-майору) суд назначил арест с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн; размер залога для начальника отдела ЦБТУ ВСУ (полковника) и учредителя коммерческой структуры, задействованной в схеме, составил 1,6 млн грн для каждого.

15 июля следственный судья продолжил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения для еще двух подозреваемых - директор ЛБТЗ и его заместителя. Им также назначен арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн и 1,8 млн грн соответственно. Сейчас оба подозреваемых внесли назначенный судом залог и освобождены из-под стражи.

Детективы НАБУ и прокуроры САП ходатайствовали об аресте всех подозреваемых с альтернативой внесения залога в размере предмета совершенного преступления.

Расследование по приведенным фактам антикоррупционные органы начали в конце ноября 2016 года.

Как сообщал УНИАН, директор ГП «Львовский бронетанковый завод» Роман Тымкив опровергает выдвинутые против него обвинения в растрате имущества и заявляет, что на предприятии за последнее время были проведены проверки, которые не обнаружили нанесенного государству ущерба.

По его словам, залог в размере 2 млн грн за него внесла его сестра, которая занимается строительным бизнесом.

Вчера, 19 июля, Тымкив сообщил, что его заместитель Олег Ткаченко, в один день вместе с ним был задержан НАБУ, продолжает находиться в Киевском СИЗО, поскольку не внес определенную судом залог в размере 1 млн 800 тыс. грн.