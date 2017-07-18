В Одессе провайдеры до сих пор предоставляют доступ к российским соцсетям

В Одессе до сих пор провайдеры предоставляют доступ к российским соцсетям, передает 048.ua. Одесская городская организация ВО "Свобода" направила обращение на имя главы Службы безопасности Украины, руководителя Национальной полиции и президента Украины относительно саботажа блокировки запрещенных интернет-сервисов, в частности Яндекс, Мейл.ру, Ок, ВКонтакте и т.д. интернет-провайдером LCN.

Читайте такжеРоссийские сайты впервые вылетели из топ-5 популярных ресурсов среди украинцев (инфографика)Как известно президент Петр Порошенко подписал указ №133/2017, временно запрещающий пользоваться отдельными интернет-сервисами из страны-оккупанта.

В горорганизации ожидают соответствующую реакцию со стороны органов государственной власти.