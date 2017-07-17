В Днепре сегодня изменят маршрут движения два трамвая
Приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей по Кайдакскому мосту.
В понедельник, 17-го июля, с 21:00 приостанавливается движение трамвая №18. Трамваи маршрута №19 будут перевозить пассажиров по измененному маршруту.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.
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Временная приостановка движения связана с ремонтом трамвайных путей по Кайдакскому мосту.
Измененный маршрут будет от пл. Старомостовая — ДЭВЗ. Последние отправления трамваев с конечных остановок по маршруту:
№18 - от ДЭВЗ в 19:59; - от ж/м Левобережный-3 в 20:32.
№19 - от пл. Старомостовая в 19:48; - от ж/м Левобережный-3 в 20:39.
Как сообщал УНИАН, в Днепре полицейские эвакуировали пассажиров из горящего трамвая. Трамвай двигался со стороны центра в сторону 12 квартала.