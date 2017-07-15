В Житомире проходит 11-й авиаслет имени Сергея Королева

Сегодня в Житомире начался 11-й авиаслет имени Сергея Королева. Как передает корреспондент УНИАН, в открытии мероприятия 15 июля на житомирском аэродроме принимали участие участники слета, авиаторы, общественность и житомиряне.

Организовали и проводят слет житомирский авиаклуб «Авиатик».

В соревнованиях принимают участие летательные средства из разных областей Украины. Проводится слет для популяризации и развития легкой авиации.

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Сейчас на аэродроме проходят так называемые "клубные" полеты, позже проведут награждение лучших авиаторов.

На вечер запланирован также концерт одной из известных украинских групп.

Как сообщал УНИАН, авиаслет имени Сергея Королева в Житомире стал уже традиционным.