Силовики оцепили входы и выходы в офисах в "Гулливере" и проверяют сумки граждан из-за обысков в редакции "Вестей" (фото)

В центре Киева силовики окружили входы и выходы в офисные помещения торгово-развлекательного центра "Гулливер" в связи с обыском в редакции сайта и газеты "Вести".

Как передает корреспондент УНИАН, на первом этаже в холле "Гулливера" представители Национальной полиции проверяют сумки у всех граждан, которые хотят покинуть офисные помещения.

На время проведения обыска правоохранители также временно заменили охрану комплекса. Правоохранители одеты в шлемы, маски и бронежелеты.

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По словам очевидцев, ранее перекрывалось движение возле торгового центра. На данный момент, движение возле "Гулливера" не перекрыто, но в некоторых местах усложнено из-за припаркованых на обочине бронированных машин "Козак".

Как сообщал УНИАН ранее, в комментарии журналистам главный редактор газеты и сайта "Вести" Оксана Омельченко сказала, чтоу журналистов издания правоохранители забрали телефоны.

"Ведущие радио говорят, что силовики обещают через два часа перекрыть им эфир, если они еще раз скажут что-то об обыске, который проходит сейчас в медиахолдинге "Вести". Они уже дважды сказали об обыске, так что в общем осталось одно предупреждение и мы можем говорить что эфир и радио окончательно вырубятся", - рассказала она журналистам в лобби бизнес-центра "Гулливер".

Также она сказала, что журналисты сайта издания "заблокированы в переговорке, их не выпускают, у них забрали технику, и поэтому осложнена у нас коммуникация".