За три года при поддержке НАТО Украина запустила революционные процессы в армии - СМИ

С 2014 года страны НАТО помогли Минобороны вышколить по западному образцу тысячи украинских военных и запустить революционные процессы в армии, пишет журнал Новое время.

Страны-члены альянса и сама организация предоставляли украинской армии финансовую и консультационную помощь по всем направлениям - от стратегического планирования и логистики до питания, боевой медицины и материально-технического обеспечения.

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“В ВСУ поступало оборудование на сотни миллионов долларов, - говорит Андрей Загороднюк, глава проектного офиса реформ Минобороны (МО). - Это тысячи единиц техники: радарные установки стоимостью до $ 1 млн каждая, приборы ночного видения, автомобили HMMWV, системы связи, беспилотные летательные аппараты”.

Основная помощь поступает от отдельных стран-членов альянса на двусторонней основе. В этом смысле самые значимые союзники Киева — США, Великобритания, Канада, Литва и Польша. По данным Transparency International, одни только Штаты с 2014 года предоставили Украине технической помощи на $ 658 млн - это 26 % всего бюджета Минобороны на 2017-й.

Помимо техники, Украина получает неоценимую консультационную помощь на всех уровнях - от рядового до президента. На сегодня через тренинги от западных инструкторов по полевой медицине, подготовке саперов, военной разведке, безопасности полетов, логистике, силам спецопераций (ССО) и многим другим направлениям прошло более 8 тыс. украинских военнослужащих.

В разработке реформ ВСУ постоянно участвуют 44 советника из 13 стран НАТО на уровне Минобороны и Генштаба, а также еще шесть стратегических советников высокого уровня, у которых есть непосредственный доступ к высшим должностным лицам страны, включая президента. Среди таких людей оказались настоящие звезды военного дела: экс-глава центрального командования вооруженных сил США генерал Джон Абизаид и бывший глава сухопутных войск Великобритании Ник Паркер.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Украину посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он выступил в Верховной Раде, а также встретился с главой государства. В частности, он призвал украинский парламент и руководство государства избавить Украину от «раковой опухоли коррупции».