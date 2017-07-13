Львовянин задержал трех вандалов во время осквернения еврейского мемориала (фото)

Житель Львова не дал хулиганам осквернить мемориал в своем городе.

Как сообщает Патрульная полиция Львова на своей странице в Facebook, сегодня, около 1 часа ночи, патрульным поступило сообщение от гражданина, который обнаружил и остановил трех человек, которые повредили краской памятное сооружение, мемориал на улице Староеврейской.

«Патрульные прибыли на место, где встретили заявителя. Мужчина рассказал, что шел по улице и увидел, как трое парней начали разрисовывать краской одну из плит. Он их остановил, забрал краску и предупредил, чтобы они никуда не убегали, ведь полиция уже едет. Патрульные установили личности нарушителей, это были ребята 15, 17 и 20 лет. Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место - зафиксировала это нарушение», – говорится в сообщении.

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Кроме того, патрульные заставили ребят стереть надписи, которые они оставили. Нарушителей пригласили в Галицкий отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в начале июля во Львове совершено два акта вандализма в отношении еврейского наследия: сначала неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу на ул. Братьев Михновских, 4, а также было написаны оскорбительные высказывания в синагоге, что на ул. Угольной, 3.