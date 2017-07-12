В Днепре создали службу по удалению нелегальных рекламных объявлений

19:33, 12 июля 2017
Общество
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В горсовете призвали неравнодушных граждан присоединиться к очистке города от рекламных объявлений.

Янтарный Остров

В Днепре создали отдел в структуре коммунального предприятия "Земград", который будет заниматься ликвидацией объявлений в непредназначенных для этого местах.

Об этом сообщил начальник управления рекламы городского совета Руслан Мороз на своей странице в Facebook.

"Призываем всех неравнодушных днепрян внести свою лепту в очистку города от "рекламного мусора", - пишет Мороз, также приглашая на работу днепровских активистов. 

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Теги: #нелегальная реклама