ВР усилила ответственность за надругательство над могилой

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления ответственности за надругательство над могилой и другими местами захоронения)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 364 из 442 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом (останками, прахом) умершего, а также похищение предметов, которые находятся на (в) могиле или в другом месте захоронения, или на теле (останках, прахе) умершего, - караются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. А те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с применением насилия или угрозы его применения, или осуществленные по политическим, идеологическим мотивам, по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, вражды или ненависти в отношении определенной социальной группы, - караются ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В законе предусмотрено, что если такие действия повлекли тяжелые последствия, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.