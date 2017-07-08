В Житомире волонтеры презентовали фотопроект "Если бы не война", посвященный участникам АТО

В Житомире сегодня, 8 июля, волонтеры презентовали фотопроект, посвященный участникам АТО и их семьям, проект имеет название «Если бы не война», сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Открытие выставки состоялось сегодня, 8 июля, в Доме украинской культуры при поддержке Житомирской облгосадминистрации и Житомирского городского совета.

Фото и картины показывают истории 146 героев. Это -122 портреты, рассказы и фотографии защитников с мамами и любимыми",- сказано в сообщении.

Также отмечается, что идеологом и организатором фотопроекта стала Юлия Волкова, которая познакомилась с другими волонтерами-девушками в киевском госпитале для военных. Там и зародилась идея создания этого проекта.

По словам Волковой, сначала они задумали один социальный блок, но потом поняли, что этого будет мало. Поэтому фотовыставка состоит из 8 блоков.

Первый блок – это фото пар, которые познакомились и поженились во время войны, или же которые много лет уже вместе.Второй блок посвящен девушкам-воинам, где они в красивых платьях, богатых декорациях и с оружием, чтобы показать разницу военной и гламурной жизни.

Третий блок – это фотографии парней-воинов в военной форме, в этом блоке также говорится о профессии этих воинов до войны.

Четвертый блок показывает бойцов с мамами, которые любят, верят и ждут.

Пятый блок «Я Есть»: в нем герои изображены такими, какими они были до войны и какими стали на фронте.

"В шестом блоке – фото воинов АТО с каждой области Украины, которые погибли во время войны. Их оформили в виде нарисованных картин", - сообщают в ОГА.

Седьмой блок представляет легионеров из разных стран, которые воюют за Независимость и целостность Украины.

Восьмой блок показывает портреты неизвестных героев. Кроме того, все истории бойцов и их семей рассказываются в одноименной книге, которую также создали волонтеры.

Все желающие могут посетить выставку до 16 июля в Доме украинской культуры по адресу: г.Житомир, улица Большая Бердичевская, 61.