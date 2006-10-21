В столкновении автобуса с грузовиком погибли три человека

В Житомирской области, вблизи с. Соколов Красноармейского района, на 190 км. трассы Киев - Чоп автобус "SETRA" с 48 пассажирами, двигавшийся по маршруту Киев - Кузнецовск, столкнулся с грузовым автомобилем "МАЗ".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате ДТП три человека погибли и 7 пострадали, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную району больницу г. Новоград-Волынский.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 25 человек и 171- травмированы.