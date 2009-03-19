Парламентский комитет передумал поддерживать единый социальный взнос

Комитет по вопросам социальной политики и труда Верховной Рады Украины большинством голосов отменил свое решение от 4 марта т.г. о поддержке скандального законопроекта «О системе сбора и учета единого социального взноса на общедоступное социальное страхование», разработанного и поданного членом Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, следующим своим решением комитет создал рабочую группу во главе с секретарем комитета Владимиром ВЯЗИВСКИМ по доработке законопроекта с учетом предложений Президента Украины, Министерства труда и социальной политики, а также неправительственных участников социального диалога.

Ситуацию с пересмотром решения агентству УНИАН прокомментировал первый заместитель председателя комитета Олег ШЕВЧУК: «Цена вопроса – ни много ни мало 200 млрд. грн. Это суммарный бюджет всех фондов социального страхования на 2009 год, контроль над которыми этим законопроектом пытаются передать под влияние некой организационной прослойки. Это аналог печально известной Тендерной палаты. Сегодняшним голосованием большинство членов комитета продемонстрировали свое отношение ко всем тем махинациям, к которым прибегали некоторые известные депутаты в процессе работы над законопроектом. То, каким образом велась работа, как он вносился в зал, а затем якобы дорабатывался, свидетельствует о наличии корыстных мотивов у идеологов законопроекта».

По словам новоизбранного председателя рабочей группы, секретаря комитета В.ВЯЗИВСКОГО, в законе прописаны нормы, напрямую позволяющие заинтересованным лицам манипулировать со средствами социального страхования. «Мы убеждены, что социальная стабильность государства не может быть предметом торгов и коррупционных намерений. Тем более опасным выглядит создание общественного посредника, претендующего на контроль за всеми поступлениями в фонды социального страхования. Эта норма является жестко коррупционной и не может быть поддержана ни одним моральным политиком», – считает он.

При этом В.ВЯЗИВСКИЙ добавил, что такие же острые вопросы возникли и по законопроекту «О социальном диалоге». «Вот почему мы также отменили предыдущее свое решение о его поддержке и создали рабочую группу по его доработке с учетом предложений сторон социального диалога», – сказал он.