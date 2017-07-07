Дорожники планируют в декабре завершить ремонт дорожного покрытия на южном обходе Житомира

Дорожники планируют в декабре завершить ремонт отдельного участка дорожного покрытия на южном обходе Житомира, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, в области продолжается ремонт автодорог, в частности, подрядчики ремонтируют дорожное покрытие на южном обходе Житомира.

В ОГА уточнили, что речь идет о капремонте автомобильной дороги государственного значения Т -0614 "Глубочица - Станишовка" через Калиновку, Клитчин (на участке км 0+ 000 - км 2 + 184).

«Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения "Глубочица – Станишовка" через Калиновку и Клитчин на так называемом «южном обходе» Житомира. На отдельном участке этой автодороги из-за ремонта дорожное покрытие полностью разобрано», - сказано в сообщении.

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По словам начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА Романа Крисюка, «на данном этапе дорожное покрытие полностью разобрано, проводятся работы по измельчению бетонных плит. Пройдено расстояние в 600 метров. Работы на объекте выполняет подрядная организация, занимающаяся ремонтом автодорог, это - ЧП «Автомагистраль».

Общая стоимость этих работ составляет 34,5 млн грн. Работы начались в июне, движение на участке, который ремонтируется, планируют возобновить в декабре.

Напомним, на Житомирщине в этом году продолжатся работы по развитию сети дорог общего пользования области. Речь идет о строительстве и реконструкции ряда дорог области - так называемого «северного обхода» Житомира. Также речь идет о ремонте автодороги "Глубочица - Станишовка через Калиновку и Клитчин", о ремонте дорожного полотна и устройстве освещения на отдельных участках дороги М-21 «Житомир-Могилев-Подольский».