На горе Карачун прошла Всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" (фоторепортаж)
17:15, 06 июля 2017Общество
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Участники боев за Славянск, Краматорск и другие города Донбасса приехали на гору Карачун в третью годовщину их освобождения.
4 июля 2017 года состоялось открытие Всеукраинской акции "Донетчина встречает своих защитников" на горе Карачун (Донецкая область).
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Как сообщал УНИАН, в эти дни отмечаются 3 года с момента освобождения украинскими бойцами городов Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка, Константиновка и других от пророссийских боевиков.
По этому случаю на гору Карачун со всей Украины приехали участники боев за освобождение этих городов - военные и добровольцы.
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