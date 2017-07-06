На горе Карачун прошла Всеукраинская акция "Донетчина встречает своих защитников" (фоторепортаж)

4 июля 2017 года состоялось открытие Всеукраинской акции "Донетчина встречает своих защитников" на горе Карачун (Донецкая область).

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Как сообщал УНИАН, в эти дни отмечаются 3 года с момента освобождения украинскими бойцами городов Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка, Константиновка и других от пророссийских боевиков.

По этому случаю на гору Карачун со всей Украины приехали участники боев за освобождение этих городов - военные и добровольцы.