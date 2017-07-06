Заявление канала 1+1 относительно инцидента с журналистской группой ТСН в зоне АТО

Сегодня между журналистской группой ТСН, направлявшейся в зону АТО, и представителями Национальной полиции Украины произошел инцидент во время прохождения КПП в Донецкой области.

Среди съемочной группы, в частности, находится специальный корреспондент новостей Наталья Нагорная, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Киеве напали на съемочную группу одного из каналов (видео)

Телеканал «1+1» находится в тесном сотрудничестве с Национальной полицией Украины. «Национальная полиция уже начала служебное расследование относительно инцидента, надеемся, что его результаты станут известны в скором времени, о чем мы отдельно сообщим общественности.

Призываем правоохранителей к справедливому рассмотрению дела и рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации. В свою очередь телеканал «1+1» сожалеет, что журналисты, которые, рискуя своей жизнью, ежедневно информируют страну о событиях в горячих точках Украины, должны сталкиваться с такими ситуациями », - говорится в сообщении.