В Житомире реализуют социальный проект по поддержке женщин и детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине

В Житомире реализуют проект «Социальная поддержка женщин и детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, с 6 по 9 июля в Житомире будет действовать проект «Социальная поддержка женщин и детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Украине», в частности, впервые состоится мастер-класс по боевым искусствам для жен участников АТО.

Мастер-класс будут проводить тренеры из Польши. Данный проект ориентирован на социальную и психологическую поддержку женщин и знакомит с методами самообороны, направленными на предотвращение физическому насилию.

Мероприятие будет проходить в помещении Городского культурно-спортивного центра по адресу: г. Житомир, вул. Киевская, 104/1.

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Организаторы также пригласили представителей средств массовой информации для участия в медиа-часов, которую проведут 7 июля в 12:00 в помещении Житомирского городского культурно-спортивного центра.

Организаторы проекта - ОО «Воскресение» , Волонтерский психолого-консультативный центр «Феникс».