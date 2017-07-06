Во Львовской области директора предприятия Минобороны обвиняют в растрате $220 тысяч

В Львовской области директора предприятия Минобороны подозревают в растрате 220 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

«... в 2015 году чиновник заключил с предприятием договор о выполнении работ, которые заключались в перевозке, монтаже и установке промышленного оборудования (пильного и заточного станков), заточке пил и подготовке к их запуску. После подписания директором ГП Минобороны Украины "Львовский военный лесокомбинат" акты якобы выполненных работ, указанное предприятие перечислило исполнителю 220 тысяч гривен государственных средств», - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что в действительности работы выполнялись не коммерческой фирмой, а работниками одного из военных лесхозов за противоправными указаниями директора Львовского военного лесокомбината, к которому относится указанный лесхоз.

За растрату имущества и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений директору-злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Максимальным наказанием за совершение таких действий может быть лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

30 июня 2017 года Галицким районным судом города Львова военного чиновника отстранили от занимаемой должности и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.