Сальдо внешней торговли товарами - положительно

Положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2009 года составило 397,8 млн. долл. против отрицательного сальдо в размере 975,2 млн. долл. в январе 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе т.г. против января 2008 года экспорт товаров уменьшился на 33,4% – до 2 млрд. 439,6 млн. долл., импорт – на 56%, до 2 млрд. 041,8 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,19 (в январе 2008 года – 0,79).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 163 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 0,1% до 7,8%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 5,2% до 6,3%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,5% до 5,8%, семян и плодов масличных растений – с 0,8% до 3%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 35,9% до 29,8%, механических машин – с 5,3% до 4,8%, удобрений – с 3,4% до 3,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,7% до 2,7%, руды, шлаков и золы – с 2,8% до 2,3%, продуктов неорганической химии – с 2,9% до 2,2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 8,4% до 8,6%, фармацевтической продукции – с 2,2% до 3,6%, полимерных материалов, пластмасс – с 2,8% до 3,4%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,7% до 3,3%, руды, шлаков и золы – с 0,8% до 3,1%. Уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 37% до 26,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13% до 8,1%, электрических машин – с 4,5% до 4,2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.