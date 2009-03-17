В воскресенье состоится премьера фильма «Черта с два»

В воскресенье, 22 марта, в 18:10 на телеканале «Интер» состоится премьера украинской киноленты «Черта с два».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали создатели фильма.

Фильм «Черта с два» является совместным проектом компании «Интер Медиа Продакшн» и студии «Иллюзион филмз», которую возглавляет известный режиссер Роман БАЛАЯН. Соответственно, продюсерами картины выступили директор компании «Интер Медиа Продакшн» Егор БЕНКЕНДОРФ и представитель «Иллюзион филмз» Сурен БАЛАЯН.

Сценарий картины написан по мотивам одноименного романа российской писательницы Татьяны ПОЛЯКОВОЙ, а ее сценаристом выступил Павел ФИНН.

Продюсер Е.БЕНКЕНДОРФ рассказал, что фильм сняли оператор Богдан ВЕРЖБИЦКИЙ и режиссер Сергей МАСЛОБОЙЩИКОВ. В то же время, отвечая на вопросы журналистов, продюсер подтвердил, что имени С.МАСЛОБОЙЩИКОВА не будет в титрах к фильму. По словам Е.БЕНКЕНДОРФА, по окончании съемок С.МАСЛОБОЙЩИКОВ решил, что лента вышла недостаточно «серьезной» и предложил заменить в титрах его настоящее имя на псевдоним. Однако продюсеры с этим не согласились и таким образом, отметил Е.БЕНКЕНДОРФ, по просьбе режиссера он не будет фигурировать в титрах к ленте.

В актерский состав фильма вошли украинцы Олег ПРИМОГЕНОВ, Виталий ЛИНЕЦКИЙ, Олег ДРАЧ, а также российские актеры Сергей НИКОНЕНКО, Алексей ГОРБУНОВ, Валерий БАРИНОВ. В главных ролях снялись российская актриса Анна АРЛАНОВА и девятилетний киевский школьник Витя ГЛАДУШ.

Е.БЕНКЕНДОРФ также рассказал, что съемки длились 21 день, а бюджет фильма составил 300 тыс. долларов.