Тимошенко: правительство даст денег на Харьковское метро

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в текущем году правительство выделит 75 млн. грн. на строительство двух станций Харьковского метрополитена. Еще 75 млн. грн. из необходимых 150 млн. должна будет обеспечить областная государственная администрация.

Как передает корреспондент УНИАН, о достижении такой договоренности с руководством Харьковской облгосадминистрации премьер-министр сообщила сегодня журналистам на брифинге в Харькове.

Она отметила, что если средства будут выделены в полном объеме, то две новые станции метро могут быть построены до конца текущего года.

«Это реалистичный план. Я обратилась к Арсену Борисовичу (АВАКОВУ, глава ОГА - УНИАН), чтобы он дал график платежей по 75 млн. грн., которые мы должны выделить на метрополитен, и согласно этому графику будем платить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в ходе селекторного совещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с губернаторами глава Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ заявил, что для завершения строительства двух станций Харьковского метрополитена необходимо 150 млн. гривен.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен занимает второе место в Украине по протяжности линий и количеству перевезенных пассажиров. На сегодня протяжность всех линий метрополитена составляет 35,59 км, на которых расположено 28 станций. Инвентарное количество вагонов - 321.