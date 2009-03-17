Коммунисты провели акцию против выставки об УПА

Около трех десятков сторонников Коммунистической партии Украины и членов ветеранских организаций сегодня пикетировали Кировоградский областной художественный музей, где открылась выставка «УПА. История непокоренных».

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста установили палатку, раздавали открытки, также держали красные флаги и плакаты.

В противовес представителям левой политической силы активисты ВО «Свобода» устроили возле музея акцию в поддержку выставки. Они также вручали прохожим свою печатную продукцию.

Охрану выставки и общественного порядка обеспечивали работники милиции и СБУ. По их данным, столкновений между оппонентами удалось избежать.

В экспозицию «УПА. История непокоренных» вошло более полтысячи оригинальных фотографий, документов из советских и немецких архивных источников, внутренних документов ОУН и УПА.