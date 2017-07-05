В запорожском аэропорту из-за приказа Генштаба задержали рейсы - СМИ (фото)

5 июля в запорожском аэропорту произошла задержка рейсов в Анталию и Стамбул. Более двух часов пассажиры ожидали возможности улететь.

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Как сообщил пресс-секретарь КП "Запорожский международный аэропорт" Игорь Базанов, рейсы уже возобновили и пассажиры смогли улететь, передает Zanoza.

Воздушное пространство закрыли по приказу из Генштаба. Правда, по какой причине - не сообщается.

Как сообщал УНИАН, венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 1 июля 2017 года начала выполнять полеты из Киева в столицу Польши Варшаву.