Джамала с мужем раньше всех отпраздновали День независимости США (фото)

Певица Джамала уже отпраздновала День независимости США, который отмечается 4 июля.

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Джамала показала несколько фото с "торжества" в своем Instagram.

Она в красной блузке и синих джинсах в цветах американского флага на "праздновании" вместе с мужем.

Любимый Джамалы надел на вечеринку футболку с надписью USA.