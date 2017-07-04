Джамала с мужем раньше всех отпраздновали День независимости США (фото)

17:06, 04 июля 2017
Общество
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Джамала опубликовала несколько фото с "торжества".

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Певица Джамала уже отпраздновала День независимости США, который отмечается 4 июля.

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Джамала показала несколько фото с "торжества" в своем Instagram.

Она в красной блузке и синих джинсах в цветах американского флага на "праздновании" вместе с мужем.

Любимый Джамалы надел на вечеринку футболку с надписью USA.

#celebratingindependence #houseofamerica #kyiv

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Celebrating independence #usa #kyiv #ukraine #nofilters

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Теги: #Джамала#День независимости США