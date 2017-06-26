Джамала на львовском стадионе наделала селфи с детьми и звездами футбола (фото)
18:19, 26 июня 2017Общество
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Во Львове проходят сразу 4 футбольные события в честь известного львовского футболиста Андрея Баля.
Джамала побывала на стадионе во Львове / Instagram
Певица Джамала побывала львовском футбольном стадионе, где сделала несколько селфи со звездами футбола и детишками.
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Сегодня во Львове проводят сразу 4 футбольных события в честь известного львовского футболиста Андрея Баля. И на одной из них побывала Джамала.
На спортивной арене певица общалась с детьми и ветеранами футбола.
Джамала с Ващуком / Instagram
Джамала экс-"Динамовцами" Владимиром Мунтяном и Владиславом Ващуком / Instagram
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