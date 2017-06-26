Джамала на львовском стадионе наделала селфи с детьми и звездами футбола (фото)

18:19, 26 июня 2017
Общество
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Во Львове проходят сразу 4 футбольные события в честь известного львовского футболиста Андрея Баля.

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Певица Джамала побывала львовском футбольном стадионе, где сделала несколько селфи со звездами футбола и детишками.

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Сегодня во Львове проводят сразу 4 футбольных события в честь известного львовского футболиста Андрея Баля. И на одной из них побывала Джамала.

На спортивной арене певица общалась с детьми и ветеранами футбола.

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Джамала с Ващуком / Instagram
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Теги: #Львов#Джамала