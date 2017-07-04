Председатель Одесской ОГА Степанов: "Cамострой в прибрежной зоне нужно сносить"

Объекты самостроя в Одесской области, особенно в прибрежной зоне, нужно сносить, и власть области найдет действенный законный механизм для решения этого вопроса. Об этом, как сообщает веб-портал Одесской области, заявил председатель облгосадминистрации Максим Степанов.

За последние полгода областной департамент государственной архитектурно-строительной инспекции провел более 600 проверок объектов. Почти две трети сооружений построены с нарушениями. По словам экспертов, как правило, очень сложно найти владельца объекта и обязать его за собственные средства снести здание, а сами проверки можно инициировать только в связи с соответствующей жалобой. В результате за время независимости в Одесской области объекты самостроя практически не сносились.

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«Мы видим несовершенство законодательства, и мой долг предоставить изменения в закон или нормативно-правовые акты, чтобы этот процесс максимально упростить. У нас застройка, особенно в прибрежной зоне, катастрофическая. Я думаю, что там, где нет владельца, если он скрывается, но строительство продолжается, то надо брать и сносить», - заявил Степанов.

Максим Степанов уже поручил собрать все соответствующие материалы о незаконных объектах, особенно на побережье, и предоставить жалобу в ГАСК (Государственная архитектурно-строительная инспекция), чтобы провести проверки. А также разработать альтернативный механизм демонтажа. Ведь главная проблема - за чей счет проводить снос.

«Возникает сразу вопрос: кто именно будет это сносить. Сейчас будем решать. Я сторонник того, чтобы это приобрело системный характер, чтобы прекратилась застройка прибрежной зоны, и чтобы мы разобрались с тем, что уже построено. Я думаю, мы найдем действенный механизм», - отметил глава ОГА.