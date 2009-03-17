Газпром выбрал, за каким зайцем бежать

В условиях кризиса затраты на реализацию газопровода "Южный поток" будут снижаться.

Об этом в интервью российскому телеканалу «Вести» сказал заместитель главы «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ.

"В любом кризисе помимо отрицательных последствий есть и положительные. Одно из положительных последствий - снижение стоимости капитальных затрат, которые очень сильно разогнались в последние годы. Стоимость материалов и услуг росла опережающими темпами даже по отношению к росту цен на сами энергоносители", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, ожидается, что затраты на реализацию "Южного потока" будут объективно снижаться.

Он также напомнил про необходимость для Европы этого проекта. "Европе уже в 2020 году нужно дополнительно 100 млрд. кубических метров газа. А газопроводов, чтобы этот газ доставить, нет", - сказал он.

Он отметил, что даже если будут реализованы "Северный" и "Южный" потоки, и европейский проект "Набукко" (он предусматривает поставки газа из района Каспия в страны ЕС через Турцию в обход России), все равно спрос на газ будет превышать предложение.

А.МЕДВЕДЕВ добавил, что "Газпром" получил приглашение участвовать в "Набукко", но делать этого не будет.

"В отличие от "Набукко" у нас уже все есть для того, чтобы этот проект состоялся. У нас есть газ, рынок, опыт технической реализации сложных проектов, корпоративное управление. Ведь мало иметь материальные предпосылки, нужно иметь и проектное согласие, как этим проектом управлять", - сказал он.

"За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. У нас есть "целевой заяц", и мы за ним и побежим", - констатировал заместитель главы "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, 9 февраля, «Газпром» оценил строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.