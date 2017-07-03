В Днепре презентовали мобильный центр предоставления административных услуг

В помещении облгосадминистрации состоялась презентация первого в Украине мобильного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Основная цель такого ЦПАУ- обслуживать людей с особыми потребностями прямо дома или в больнице.

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Мобильный центр предоставления административных услуг представляет собой компактный кейс с ноутбуком, принтером, сканером и модемом.

«Связь обеспечивает мобильный 3G-интернет. Кейс рассчитан на 6 часов автономной работы», - рассказала заместитель начальника управления департамента экономического развития ДнепрОГА Елена Личманенко.

Уникальный ЦПАУ уже в мае начал обслуживать жителей Каменского.

Единственный в Украине мобильный ЦПАУ сейчас работает в Каменском, но в планах областной власти - распространить этот опыт на весь регион.

Всего на Днепропетровщине работают 55 Центров предоставления административных услуг.