Ющенко подписал закон о кризисе и нефтепереработке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» об ослабления негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса на отечественную нефтеперерабатывающую отрасль.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада приняла 19 февраля.

Законом предусмотрено установление импортной пошлины на битум в размере 10% от таможенной стоимости. Кроме того, документом отменяется экспортная пошлина на сжиженные газы (кроме природного).

По закону, объектом налогообложения является стоимость товаров (продукции), которые импортируются (ввозятся, пересылаются) на таможенную территорию Украины (кроме нефтепродуктов, которые ввозятся для промышленной переработки по прямым договорам на нефтеперерабатывающие предприятия Украины, имеющие все стадии технологического процесса по изготовлению нефтепродуктов по перечню, определенному Кабинетом министров Украины в соответствии с Законом Украины «О ставках акцизного сбора на некоторые товары (продукцию)»), в том числе в пределах бартерных (товарообменных) операций, или без оплаты их стоимости, или с частичной оплатой.