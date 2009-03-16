БЮТ предлагает индексировать доходы и налоги на малый бизнес

Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко Андрей СЕНЧЕНКО и Сергей ВЕЛИЖАНСКИЙ внесли на рассмотрение в Верховной Раде законопроект, которым предусматривается внедрение ежегодной индексации максимальных объемов выручки от реализации продукции и ежеквартальной индексации предельных размеров ставок единого налога для физлиц-субъектов малого предпринимательства в соответствии с размером минимальной заработной платы.

Соответствующий проект закона №4112 от 16 марта 2009 года зарегистрирован в Верховной Раде и размещен на официальном сайте парламента.

Однако, в выводах главного научно-экспертного управления указано, что «внедрение данных предложений увеличит налоговое давление на субъектов малого предпринимательства-физических лиц в несколько раз», что является необоснованным действием в условиях кризиса. В частности, там также указано, что привязка уровня налогообложения к размеру государственного социального стандарта (минимальной заработной плате – УНИАН) в случае его повышения может привести к увеличению налогового давления. «Обращаем внимание на то, что с повышением размера минимальной заработной платы, которое осуществляется ежегодно, будет увеличиваться контингент субъектов малого предпринимательства, которые будут использовать упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, что, соответственно, приведет к нарушениям в структуре источников формирования доходов бюджетов разных уровней», - сказано в выводах научно-экспертного управления.

Кроме того, отмечено, что на сегодня необходимо принять единый Налоговый кодекс, который будет комплексно определять основы налоговой системы Украины.