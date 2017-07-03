В Украину за убежищем от политического преследования обратилась семья россиян

В Харьковской области на границе с Россией семья россиян попросила статус беженцев в Украине в связи с политическим преследованием. Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского пограничного отряда Дмитрий Кальницкий, семья россиян прибыла на один из пунктов пропуска на украинско-российской границе в Харьковской области вечером вчера, 2 июля.

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По словам Кальницкого, статус беженцев в Украине попросила семья из трех россиян: 32-летний мужчина, его 33-летняя жена и их 6-летний ребенок. Они пришли пешком из России в украинский пункт пропуска.

Как стало известно во время беседы, мужчина в Интернете высказался за смену власти в России, после чего его решили привлечь к уголовной ответственности по ст. 280 Уголовного кодекса РФ (публичный призыв к совершению действий экстремистского характера). Поэтому семья в связи с политическим преследованием была вынуждена просить статус беженцев.

Кальницкий сообщил, что после оформления соответствующих документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины. Он отказался обнародовать регион, из которого прибыла семья, ссылаясь на нежелание навредить россиянам.

Госпогранслужба обнародовала видео с просителями убежища.