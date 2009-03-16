Производство легковых авто в Украине упало на 83,2%, тракторов - на 97,9%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-феврале сократилось на 83,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 11,4 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе-феврале сократилось на 88,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 207 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 92,6% – до 178 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6%, по сравнению с 2007 годом, до 402 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2008 году увеличилось на 10,5%, по сравнению с 2007 годом, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в январе-феврале сократилось на 97,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 22 штук.

По данным Госкомстата, производство сеялок в Украине в январе-феврале сократилось на 97,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 45 штук, а борон дисковых – на 93,3% – до 41 штуки.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, в 2008 году производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине увеличилось на 20%, по сравнению с 2007 годом, - до 6339 штук. Производство сеялок в Украине в 2008 году увеличилось на 13,5%, по сравнению с 2007 годом, - до 7744 штук.