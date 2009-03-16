Смотрите первое журналистское расследование скандалов на «Турбоатоме»

17 марта в 22:35 в эфире «5 канала» выйдет программа «Народный контроль», посвященная крупнейшему украинскому турбостроительному предприятию «Турбоатом». Авторы программы провели первое журналистское расследование ситуации на предприятии, и попытались установить причину многочисленных финансовых и политических скандалов, возникающих вокруг харьковского завода.

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