Правительство Германии определило условия передачи нациста Демьянюка

Правительство Германии определило условия для быстрой высылки из США подозреваемого в нацистских преступлениях Ивана ДЕМЬЯНЮКА.

Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на журнал Spiegel, эксперты министерств юстиции, иностранных и внутренних дел Германии договорились, что вероятного бывшего охранника нацистского концлагеря Собибор И.ДЕМЬЯНЮКА должны доставить из США, где он в настоящее время находится, в Германию для проведения судебного процесса рейсовым, а не военным самолетом, и в сопровождении полицейского и врача.

И.ДЕМЬЯНЮК, которого подозревают в причастности к гибели, как минимум, 29 тыс. евреев в концлагере Собибор в Польше в 1943 году, должен прибыть в аэропорт Мюнхена. Ордер на его арест в минувшую среду выдала Мюнхенская прокуратура.

Впрочем, судебному процессу может помешать состояние здоровья 88-летнего бывшего украинца. По данным его сына и американского адвоката, И.ДЕМЬЯНЮК болеет тяжелым заболеванием крови, похожим на лейкемию. В настоящее время благодаря опеке врачей он чувствует себя лучше, однако перелет и пребывание в тюрьме может существенно ухудшить его состояние. Разрешение на транспортировку И.ДЕМЬЯНЮКА должен выдать американский врач.

Как сообщал УНИАН, 11 марта стало известно из СМИ, что власть Германии выдала ордер на арест 88-летнего Джона (Ивана) ДЕМЬЯНЮКА по прозвищу "Иван Грозный". По данным Центрального ведомства Германии по расследованию нацистских преступлений, И.ДЕМЬЯНЮК служил охранником в нацистском концлагере Собибор, находившемся на территории Польши. Власть Германии отмечает, что в ее распоряжении есть неопровержимые доказательства того, что "Иван Грозный" (это прозвище И.ДЕМЬЯНЮК получил за особую жестокость) был причастен к казням евреев в Собиборе.

После войны, в 1950-х годах, И.ДЕМЬЯНЮК эмигрировал в США, где изменил имя Иван на Джон. В 1986 году его экстрадировали в Израиль. Там его приговорили к пожизненному заключению за причастность к гибели евреев в концлагере Треблинка (Польша), однако 1993 году Верховный суд Израиля отменил приговор И.ДЕМЬЯНЮКУ за недостаточностью доказательств.

Оправданный И.ДЕМЬЯНЮК вернулся в США, однако в 2002 году его лишили американского гражданства за то, что "Иван Грозный" скрывал связь с нацистами. На протяжении нескольких лет американская власть решает вопрос об экстрадиции И.ДЕМЬЯНЮКА, его предлагается выслать, в частности, и в Украину. Сам И.ДЕМЬЯНЮК заявил, что отправлять его в Украину ни в коем случае нельзя, поскольку на родине ему грозит смерть.