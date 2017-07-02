Умерла мать замглавы Меджлиса, адвокат призвал оккупантов отпустить Чийгоза на похороны

Умерла мать заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, который находится под арестом в оккупированном Крыму по обвинению в организации массовых беспорядков. Похороны должны состояться сегодня, 2 июля.

"Сегодня ночью после тяжелой и продолжительной болезни умерла Чийгоз Алие Абдураимовна - мама Ахтема Чийгоза", - сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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"И я вновь обращаюсь с призывом к российским властям проявить гуманизм, предоставить возможность Ахтему Чийгозу исполнить свой сыновий долг, проводить свою маму в последний путь. Позволить выполнить ему необходимые религиозные действия в ходе осуществления похорон Чийгоз Алие Абдураимовны. Я обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека Зейд аль-Хуссейну, Председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьяну Курцу, Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу, Министру иностранных дел Украины Климкину Павлу Анатольевичу, Я обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне, ​​​Председателю Совета при Президенте Росссийской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Федотову Михаилу Александровичу, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Лутковской Валерии Владимировне, Прошу Вас оказать максимальное содействие в реализации возможности Ахтему Чийгозу принять участие в похоронах его матери, которые состоятся сегодня", - написал Полозов.

Позже он сообщил, что направил обращения на имя Москальковой и Федотова.

Как сообщал УНИАН, 22 июня подконтрольный Кремлю так называемый «Верховный суд Крыма» до 8 октября продлил срок ареста Чийгоза.

Справка УНИАН. Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российская оккупационная власть обвиняет Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Дело Чийгоза российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – в отношении Чийгоза и отдельно в отношении других фигурантов процесса - Али Асанова и Мустафы Дегерменджи.