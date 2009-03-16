Сегодня, стало известно о том, что банк "Надра" закрыл 77 отделений по Украине. Об этом сообщает Коммерсант-Украина со ссылкой на Инвестгазету.

По словам временного администратора банка Валентины Жуковской, закрыты в основном, отделения, находившиеся на арендованных площадях. Еще в 57 отделениях банка приостановлены ремонтные работы. В то же время "Надра" планирует сохранить структурные подразделения, расположенные в помещениях, принадлежащих банку.

Также было отмечено, что среди других мер, принятых временным администратором - сокращение нескольких тысяч человек персонала и двукратное снижение зарплаты.

Напомним, доля проблемной задолженности по выданным банком "Надра" кредитам, в зависимости от сегмента кредитования, составляет 7-15%.