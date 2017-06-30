В Одессе открылась выставка, посвященная пропавшим без вести во время АТО

В центре Одессы сегодня открылась выставка, посвященная украинцам, пропавшим без вести во время проведения антитеррористической операции на востоке страны. Как передает корреспондент УНИАН, экспозиция под названием «Неопределенность: Семьи пропавших без вести с обеих сторон конфликта» развернута на Театральной площади.

Каждый из 15-ти стендов представляет собой раскрытую книгу, которая содержит текстовую информацию и фотографические материалы.

В частности, рядом с текстом - фотографии родственников в окружении предметов, которые ассоциируются с близким им человеком.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя Одесской ОГА по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин. Он отметил, что Украина имеет право знать о судьбе людей, потерявшихся в результате того, что происходит на востоке нашей страны.

«Мы демонстрируем обществу, что мы все занимаемся этими проблемами. Я приглашаю одесситов и гостей нашего города приходить на Театральную площадь, знакомиться с историями без вести пропавших людей и задумываться над этим. Каждый из нас должен делать что-то, пусть маленькое, но важное для того, чтобы такие ситуации разрешались и никогда не повторялись», - подчеркнул Колебошин.

Читайте такжеПод Одессой задержали еще одного участника по "делу 2 мая"Как пояснила представитель организатора Юлия Власенкова, фотовыставка посвящена лицам, пропавшим без вести и их семьям.

«Пятнадцать «книг» - пятнадцать историй», - сказала Власенкова, отметив, что в общей сложности в организации зарегистрировано более 600 пропавших без вести. Это граждане Украины, находившиеся, как на оккупированной территории, так и на контролируемой Украиной. Около половины - гражданские лица.

Отмечается, что этой выставкой организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам семей пропавших без вести. В частности, напомнить, что право родственников пропавших без вести знать судьбу своих близких является одним из основных положений международного гуманитарного права.

Также организаторы хотят усилить осведомленность о деятельности Международного комитета Красного Креста, которая направлена на поиск пропавших без вести людей и установление контактов со всеми семьями пропавших.

Автор фотографий - американский журналист-фотограф Брендан Хоффман, который уже 3 года следит за ситуацией на востоке Украины. В Одессе экспозиция продлится две недели, после чего будет перевезена в другие города Украины.

Планируется, что экспозиция будет представлена в перспективе и в Европе.