В Житомире возобновили отстрел беспризорных собак

В Житомире после пятилетнего перерыва возобновили отстрел беспризорных собак, количество которых уже достигло 35 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Сейчас в рамках отстрела уже обезврежено свыше 4 тысяч беспризорных собак.

В то же время власть Житомира рассматривает возможность открытия приюта для животных, однако, этот вопрос еще в стадии обсуждения.

Такой приют в области вскоре будет действовать в Коростене как центр защиты животных под названием "Твой друг".

По словам заместителя Коростенского городского председателя Леонида ЯКУБОВСКОГО, "речь идет даже не о приюте, а о целостном комплексе, поскольку кроме вольеров, он будет оснащен также кухней и медицинским корпусом, где животным будут оказывать помощь квалифицированные ветеринары".

На содержание этого приюта коростенская городская власть планирует ежегодно выделять из местного бюджета до 20 тыс. грн. - именно столько в городе регулярно тратили на отлов беспризорных животных.