СБУ вернуло в Украину 13 миллионов валютных ценностей

Сотрудники Управления СБУ во Львовской области вернули в Украину валютных ценностей на 13 млн. грн., которые незаконно хранились за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, в пресс-службе УСБУ сообщили, что благодаря принятым мерам относительно двух предприятий региона, которые осуществляют внешнеэкономические операции, удалось на протяжении прошлого года принудить их вернуть валютные ценности в Украину.

«В пределах мероприятий, направленных на защиту экономического потенциала и государственных интересов Украины в сфере внешнеэкономических отношений, в СБУ во Львовской области поступает информация о фактах незаконного выведения украинскими предприятиями валютных средств за границу. По имеющимся в контролирующих органах данным, на протяжении последних десяти лет субъектами предпринимательской деятельности Львовской области накоплено и уже списано на внебалансовые счета материальные и валютные ценности в размере около 70 млн. грн, которые в свое время использовались за границей», - информирует пресс-служба.

В текущем году Министерством экономики Украины, по предоставлению Управления СБУ во Львовской области, к отечественным и иностранным субъектам предпринимательской деятельности были применены 2 специальные санкции, предусмотренные Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности», предусматривающие запрещение осуществлять внешнеэкономическую деятельность без получения соответствующих лицензий.