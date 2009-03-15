Суд выдал ордер на арест Линдси Лохан

В субботу верховный суд Беверли-Хиллз в штате Калифорния, США, выдал ордер на арест 22-летней актрисы Линдси Лохан, передает агентство Associated Press.

В полиции города предположили, что ордер был выдан в связи с задержанием Лохан в 2007 году за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда девушка врезалась на своем "Мерседесе" в дерево и была приговорена к трем годам условно.

Слушания по делу Лохан назначены на понедельник. Чтобы избежать ареста, актриса может заплатить залог в сумме 50 тысяч долларов, уточняет агентство, однако ни у ее адвокатов, ни у пресс-секретаря комментариев получить пока не удалось.

Как напоминает АР, в августе 2007 года Лохан признала себя виновной в неосторожном вождении, управлении транспортным средством в состоянии опьянения и в употреблении наркотиков. Он провела 84 минуты в тюрьме, а затем должна была выполнять общественные работы и пройти лечение от наркотической зависимости. Тогда в заявлении по поводу судебного процесса актриса признала, что ее жизнь стала "совершенно неуправляемой" из-за зависимости от алкоголя и наркотиков.

Лента.ру