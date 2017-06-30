На Волыни молния убила двух детей

В г. Поступель Ратновского района на Волыни в результате попадания разряда молнии погибли двое детей (2002 и 2005 г.р.). Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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29 июня в результате сложных погодных условий на территории Волынской области обесточены 55 населенных пунктов (из них 29 частично), отключены 15 линий электропередач и 232 трансформаторные подстанции.

Пожарно-спасательные подразделения области совершили 37 выездов на срезку аварийных деревьев, которые упали на проезжую часть и линии электропередач.

Сейчас работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Как сообщала Погода УНИАН, во Львове в результате удара молнии в дерево возле Левандовского озера четверо людей пострадали, двое из которых погибли.