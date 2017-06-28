Самоубийство 20-летнего украинца раскрыло схемы вымогательства в российской тюрьме - СМИ

Самоубийство 20-летнего заключенного украинца Стаса Трунякова в российской тюрьме, по мнению правозащитников, вскрыло криминальные схемы вымогательства крупных сумм денег у родственников заключенных. Об этом сообщает ura.ru.

Утверждают, что их организовали известные авторитеты — в том числе вор в законе из клана Деда Хасана. Правозащитники полагают, что в схеме замешан и начальник колонии Гейс Гулиев. Станислава Трунякова нашли висящим в петле без признаков насильственной смерти 25 июня.

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Российский правозащитник, основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что Станислава Трунякова после поимки с партией наркотиков этапировали в колонию, где местные авторитеты стали называть его "барыгой" и обложили данью. Бандиты потребовали у него и его семьи 50 тысяч рублей, которые на свободе собирали "всем миром": друзья и родственники, жившие в Украине, залезли в долги, но за безопасность Стаса выплатили деньги. Однако "пресс" не прекратился. "Под страхом побоев и изнасилования Станислава заставляли делать массаж смотрящим, носить чай и кофе, убирать и стирать чужие вещи, его использовали 20 часов в сутки, не давая толком спать и есть. Бандитам 50 тысяч показалось мало, и они потребовали больше", — пишет Осечкин.

Мама молодого человека заложила деревенский дом в Луганской области в банк, чтобы собрать необходимую сумму. А другой родственник взял кредит. По данным источника правозащитника, полученные от вымогательства деньги шли на подкуп должностных лиц, проверяющих, как происходит ремонт в колонии. При этом выделенные бюджетные средства расхищались.

Все эти действия, по мнению, Осечкина, покрывал сам начальник ИК-2 Гейс Гулиев, который якобы был в доле с криминальными авторитетами.

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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по факту суицида в ИК-2 сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области начали проверку.

Ситуация уже вышла на международный уровень. Известие о смерти гражданина Украины дошло до посольства этой страны в РФ.

Исправительная колония №2 уже упоминалась в новостных сводках в связи с жестоким обращением с заключенными. В 2015 году четверо осужденных заявили, что к ним была применена физическая сила. Однако проверка ФСИН тогда не установила фактов побоев.