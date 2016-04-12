Украина выдворила "вора в законе" Рафика Ереванского - родственника Деда Хасана

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, 52-летний уроженец Армении Рафик Амоян впервые был осужден в 1979 году, последний раз – в 2011 году на территории РФ.

Он отбывал наказание за совершение грабежей, хулиганства, незаконные операции с оружием и наркотиками.

11 апреля в Киеве оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции задержали Амояна, который имеет статус «вора в законе» и криминальное прозвище «Рафик Ереванский».

В НПУ отмечают, что Амоян был родственником убитого в центре Москвы «вора в законе» Аслана Усояна по кличке «Дед Хасан» – самого влиятельного на территории бывшего Советского Союза, а впоследствии и РФ.

«Рафик Ереванский» прибыл в Украину несколько дней назад. Он пытался установить контроль над деятельностью организованных преступных группировок, активными участниками которых являются выходцы из Кавказского региона.

11 апреля Государственная миграционная служба Украины вынесла решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на пять лет.