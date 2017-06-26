Большинство украинцев выступают за унитарное устройство страны, 50% высказываются за членство в ЕС - исследование

Большинство опрошенных украинцев (более 60%) выступают за унитарное устройство страны, а 50% опрошенных высказываются за членство в Европейском Союзе.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, более 60% опрошенных украинцев считают оптимальным унитарное устройство для Украины, а 20% поддерживают федерацию. В то же время 18% - не определились с ответом.

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Больше всего унитарное устройство поддерживают жители запада страны. Кроме того, каждый десятый из тех, кто выражает недоверие России, поддерживает федеративное устройство Украины.

"Для 40% опрошенных лично важным является введение безвизового режима с Европейским Союзом, для 55% - неважным, 7% - не определились", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что по сравнению с данными 2016 года показатели практически не изменились. Так, безвизовый режим с ЕС более важен для жителей западного региона и молодежи, а наименее важен - для респондентов пенсионного возраста.

Кроме того, половина опрошенных считает, что Украине следует стать членом Европейского Союза, 12% - Таможенного союза, 28% поддерживают равноудаленность от ЕС и России, каждый десятый - не определился.

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"Вступление в ЕС в большей степени поддерживают на западе и молодежь. Среди тех, кто выражает недоверие к странам Европейского Союза, 15% поддерживают вступление в ЕС, 30% - за Таможенный союз, 45% - поддерживают равноудаленность от ЕС и России", - отмечается в результатах исследования.

Справка. Исследование было проведено 22-31 мая по заказу журнала "Фокус". Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,8%.