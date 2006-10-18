Готов еще один крупный контракт на поставку бронетехники в Пакистан

До конца 2006 года Госпредприятие “Завод Малышева” планирует заключить крупный контракт на поставку военно-технической продукции в Пакистану.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на генерального директора завода Геннадия ГРИЦЕНКО.

“На сегодняшний день проведена вся предконтрактная работа с Министерством обороны Пакистана, и у меня есть уверенность, что сам контракт мы подпишем в декабре месяце этого года”, - сказал Г.ГРИЦЕНКО.

По его словам, объем контракта превышает госзаказ и объем рынка Украины в несколько раз.

“Потому, - выразил уверенность Г.ГРИЦЕНКО, - начиная с января-февраля следующего года мы стабилизируем ситуацию на заводе Малышева за счет экспорта продукции военно-технического значения в Пакистан и не только”.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время завод им. Малышева завершает контракт на поставку в Пакистан дизельных двигателей в составе моторно-трасмиссионных отделений для первого национального танка Al Khalid, созданного в рамках международного проекта с участием Китая, Пакистана и Украины.

В 1996-1999 годах завод выполнил контракт на поставку в Исламабад 320 танков Т-80УД на сумму около 650 млн. дол. По заключению специалистов, эта деятельность завода позволила Украине войти в “десятку” крупнейших в мире производителей оружия.

На сегодняшний день Пакистан остается одним из крупнейших партнеров Украины в области военно-технического сотрудничества.