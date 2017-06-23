В Житомире объявлено о подозрении мужчинам, которые избили и ограбили журналиста

В Житомире сегодня объявлено о подозрении двум мужчинам, которые избили и ограбили журналиста.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

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Установлено, что ночью 10 июня двое лиц, нанеся несколько ударов потерпевшему, рывком вырвали у него сумку с видеокамерой и фотоаппаратом.

По данному факту было начато уголовное производство. В результате проведенных следственно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению двух мужчин 18 и 19 лет, которые ограбили журналиста из корыстных побуждений. Видеокамеру они сдали в ломбард, а полученные деньги разделили между собой.

Нападавшие ознакомлены с сообщением о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 10 июня было открыто производство по факту ограбления и избиения журналиста.

Пострадавшим является 47-летний житомирский журналист местной газеты "20 минут" Руслан Мороз. По данным местных СМИ, Мороз не исключал, что нападение на него было совершено из-за профессиональной деятельности, поскольку деньги у журналиста не отобрали.