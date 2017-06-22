Житомирщина впервые заняла шестое место по данным мониторинга социально-экономического развития

За январь-март 2017 года Житомирщина впервые заняла 6 общее рейтинговое место среди всех областей Украины по данным мониторинга социально-экономического развития. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА

По сравнению с соответствующим периодом 2016 года, Житомирская область поднялась на 5 позиций.

«Мы начали активно работать над развитием области еще в конце прошлого года. Стараемся больше привлекать инвестиций, внедрять энергоэффективные мероприятия, заниматься объектами ДФРР. Все эти направления находятся на личном контроле вице-премьер-министра Геннадия Зубко, что дает нам дополнительный стимул и поддержку в то же время»,- прокомментировал ситуацию председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

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По результатам ежеквартальной оценки, проведенной за январь-март 2017 года, по сравнению с январем-мартом 2016 года область улучшила свои позиции по 5 направлениям.

По направлению «Экономическая эффективность» область заняла 2 место, поднявшись на 10 позиций. Это обусловлено следующим показателям:«Индекс потребительских цен» (1 место, +7 позиций), «Индекс промышленной продукции» (1 место, +17 позиций);«Индекс строительной продукции» (2 место, +11 позиций).

Общий достигнутый результат обеспечен также за счет таких показателей:«Темп роста объема прямых иностранных инвестиций» (7-8 место), «Темп уменьшения налогового долга по денежным обязательствам плательщиков налогов» (9 место);«Индекс реальной заработной платы» (8 место);«Сумма задолженности по выплате заработной платы, процентов к фонду оплаты труда» (2 место);«Объем грузооборота автомобильного и железнодорожного транспорта» (3 место);«Доля суммарной мощности котельных на альтернативных видах топлива в регионе» (4 место);«Доля домохозяйств, которые заключили кредитные договоры в рамках механизмов поддержки мероприятий по энергоэффективности» (5-6 место).