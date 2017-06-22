Председатель Житомирской ОГА Гундич выступает за комплексный подход во внедрении медицинской реформы

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич отметил, что на Житомирщине медицинская реформа будет внедряться с комплексным подходом, сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

По словам Гундича, комплексный подход к внедрению медицинской реформы в области будет реализовываться прежде всего при создании амбулаторий.

«Комплекс мер предусматривает не только ремонт в амбулатории, но и обеспечение ее качественным оборудованием, ремонтом дорог, жильем для молодых врачей», - отмечает председатель Житомирской облгосадминистрации.

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Гундич также отмечает, что в Житомирской области будут открывать не просто отремонтированные амбулатории, а речь идет о заведениях, которые будут иметь современное оборудование, транспорт и другое.

«Открытие современной амбулатории предусматривает не просто внешний и внутренний ремонт здания, но и качественные дороги, которые ведут к амбулатории, необходимую базу, оборудование, транспортные средства, наличие специалистов. Именно для того, чтобы молодые медики были заинтересованы в том, чтобы работать на селе, мы будем строить для амбулаторий жилье для молодых врачей», – подчеркивает Гундич.

Так, в частности, по его данным, в Попельнянском районе в селе Почуйки Апрельской объединенной территориальной общины уже построена новая амбулатория общей практики семейной медицины. Эта амбулатория обслуживает около 2-х тысяч человек из 4-х сел. Общая стоимость строительства составила 7,2 млн грн, которые были выделены местным ЧСП «Украина». Оборудование и технику для амбулатории закуплено за средства местного и районного бюджетов.

«В наших планах на следующие 3 года – открытие 13 амбулаторий. Уже в этом году в объединенных территориальных общинах Житомирской области заработает 6 таких амбулаторий. Опять же: здесь важную роль играет комплексный подход», – подчеркивает Гундич.