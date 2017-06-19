До конца года 75% домов Житомирщины будут оснащены тепловыми счетчиками - ОГА

До конца года 75% домов Житомирской области будут оснащены тепловыми счетчиками.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации по результатам общеукраинского селекторного совещания руководителя правительства Владимира Гройсмана с главами областей.

19 июня на селекторном совещании Гундич, в частности, информировал о ситуации в области.

Как отмечается в сообщении, премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует полного выполнения программы установки счетчиков энергоресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, поскольку это является единственным способом реальной оценки потребления энергоресурсов и оплаты за них.

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«Сегодня из 1 тыс. 881 дома приборами учета тепловой энергии оснащено 944 (51%). 75% домов Житомирской области с централизованным теплоснабжением будут оснащены тепловыми счетчиками до конца года», – сообщил Гундич.

Руководитель области отметил, что становление средств учета даст возможность жителям области платить лишь за использованную тепловую энергию, а не по общеустановленным нормативам. Таким образом, жители области перестанут платить за неполученное тепло и будут потреблять меньше благодаря бережливости.

«Как область-лидер в направлении энергоэффективности, мы понимаем, что энергосбережение – это вопрос безопасности нашего государства», – подчеркнул председатель ОГА.

Также он добавил, что Житомирщина в плановом режиме готовится к началу отопительного сезона. Из разных источников финансирования запланировано выделить более 232 млн грн для подготовки объектов. Более 33% объектов социальной сферы и жилищного хозяйства уже подготовлены к отопительному сезону.

"Владимир Гройсман отметил, что необходимо ускорить работу по установке счетчиков учета тепловой энергии",- отмечают в ОГА.